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Агент: Давыдов в "Уфе"? Впервые слышу

Алексей Сафонов, агент форварда "Спартака" Дениса Давыдова, в интервью для Rusfootball.info опроверг слухи о вероятном переходе своего клиента в "Уфу" в зимнее трансферное окно. Ранее генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов отказался прокомментировать эту информацию.

- Насколько правдива эта информация?

Если честно, я вот сейчас впервые услышал от вас о Давыдове в "Уфе". Немного даже удивлён. Денис на сборах со "Спартаком", я с ним в последние пару дней не разговаривал.

- Дыма без огня не бывает...

Почему же?! Придумать можно всё, что угодно. С учётом прихода Семака в "Уфу" уже сватают чуть ли не Александра Кержакова, например.

- Каковы перспективы Давыдова во второй части сезона?

Сначала он должен вернуться со сборов, где он наверняка получит какие-то указания от Карреры. Аренда? Если бы речь шла о начале сезона, а так, перед второй частью... прилетит, будет разговор, всё будет зависеть от Дениса. Но про "Уфу" я в первый раз услышал от вас. Когда игроки на сборах - агенты лишний раз не дёргают их. Если бы что-то было, думаю, Денис сам бы мне позвонил.

- Есть ли какие-то предложения по Давыдову в это трансферное окно?

В начале сезона были, а сейчас никаких конкретных предложений нет. Если бы были какие-то варианты, думаю, представители "Спартака" нам об этом бы сообщили.
Теги: Спартак Уфа Давыдов
Сегодня, 23:04
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