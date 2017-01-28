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Уэйн Руни хотел бы стать тренером после завершения карьеры
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни сообщил, что его прельщает тренерская работа.
"Конечно, когда начинаешь стареть, поневоле задумываешься о своем будущем после спорта. Тренерская работа - это то, чем я бы хотел заниматься после завершения игровой карьеры.
Всю свою жизнь я посвятил футболу, поэтому, как только проведу на поле свою последнюю минуту, задумаюсь, как остаться в этом волшебном мира. Надеюсь, получу возможность стать тренером", - заявил Руни.
Советский спорт
"Конечно, когда начинаешь стареть, поневоле задумываешься о своем будущем после спорта. Тренерская работа - это то, чем я бы хотел заниматься после завершения игровой карьеры.
Всю свою жизнь я посвятил футболу, поэтому, как только проведу на поле свою последнюю минуту, задумаюсь, как остаться в этом волшебном мира. Надеюсь, получу возможность стать тренером", - заявил Руни.
Советский спорт
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