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Уэйн Руни хотел бы стать тренером после завершения карьеры

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни сообщил, что его прельщает тренерская работа.

"Конечно, когда начинаешь стареть, поневоле задумываешься о своем будущем после спорта. Тренерская работа - это то, чем я бы хотел заниматься после завершения игровой карьеры.

Всю свою жизнь я посвятил футболу, поэтому, как только проведу на поле свою последнюю минуту, задумаюсь, как остаться в этом волшебном мира. Надеюсь, получу возможность стать тренером", - заявил Руни.

Советский спорт
Теги: Руни
Сегодня, 14:56
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