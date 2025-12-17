Барко недоволен условиями по новому контракту со "Спартаком" - источник

По информации источника, атакующий полузащитник Эсекьель Барко недоволен условиями по новому контракту, которые ему предлагает "Спартак". Сообщается, что игрок хочет зарабатывать на уровне Жедсона Фернандеша, оклад которого превышает 3 миллиона евро в год, поскольку является лидером команды и выступает за клуб дольше португальца. Отмечается, что агент Барко также считает несправедливой разницу в зарплатах игроков.
Барко играет за московскую команду с лета 2024 года. В нынешнем сезоне аргентинец провел в составе красно-белых 21 матч в чемпионате и Кубке России, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Действующее соглашение 26-летнего футболиста с российским клубом рассчитано до конца июня 2027 года.
Источник: Legalbet
Фото: ФК "Спартак"