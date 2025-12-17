Матчи Скрыть

Межконтинентальный кубок

ПСЖ
0 - 0 0 0
Фламенго1 тайм

Кубок Английской лиги

Новости
Манчестер Сити
22:30
БрентфордНе начат
Ньюкасл
23:15
ФулхэмНе начат

Барко недоволен условиями по новому контракту со "Спартаком" - источник

Полузащитника "Спартака" Эсекьеля Барко не устраивает предложение по новому соглашению.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, атакующий полузащитник Эсекьель Барко недоволен условиями по новому контракту, которые ему предлагает "Спартак". Сообщается, что игрок хочет зарабатывать на уровне Жедсона Фернандеша, оклад которого превышает 3 миллиона евро в год, поскольку является лидером команды и выступает за клуб дольше португальца. Отмечается, что агент Барко также считает несправедливой разницу в зарплатах игроков.

Барко играет за московскую команду с лета 2024 года. В нынешнем сезоне аргентинец провел в составе красно-белых 21 матч в чемпионате и Кубке России, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Действующее соглашение 26-летнего футболиста с российским клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится