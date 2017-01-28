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Игорь Чугайнов: Панченко и Кверквелия подойдут Локомотиву, Мельгарехо и Фарфан - нет

Игорь Чугайнов: Панченко и Кверквелия подойдут Локомотиву, Мельгарехо и Фарфан - нетБывший защитник "Локомотива" и сборной России Игорь Чугайнов в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал последние трансферные слухи вокруг своей экс-команды, а также уже совершённые приобретения.

- Об ушедших игроках:

Потери "Локомотива" на сегодняшний день - это Эзекиэль Хенти и Александр Самедов, а также наверняка уйдёт Петар Шкулетич. Если перечисленные нападающие ещё не самого высокого уровня, то уход россиянина - заметная потеря. Если "Локомотив" рассчитывает хотя бы на то, чтобы не в ослабленном состоянии начать вторую часть чемпионата - потери нужно возместить. Если этого не происходит, я не знаю, на что можно надеяться. Чорлука травмирован, новичков нет...

"Локомотив", на мой взгляд, должен был активнее вести себя на рынке. Между прочим, команда ещё не обезопасила себя от зоны переходных матчей.

- О вероятном переходе Джефферсона Фарфана:

Скажу вам больше: в 2006 году, будучи сотрудником селекционной службы "Зенита", я и Константин Сарсания просматривали этого игрока. Нам он не понравился, клубу он не подошёл, да и деньги тогда за него требовали серьёзные. Просматривали его в матче ПСВ - "Бордо".

Учитывая, что прошло почти 11 лет, не знаю, как он смотрится сейчас, но я не думаю, что он стал лучше. Сейчас он не востребован, с октября находится без игровой практики... Нужно помнить и то, что сразу после возобновления чемпионата в России по-прежнему будет холодная погода, не совсем качественные поля, и всё это вряд ли поможет латиноамериканцу ярче себя проявить. На мой взгляд, "Локомотиву" сейчас нужны больше игроки, которые будут пахать, а зная Юрия Павловича, думаю, ему нужно смотреть на "рабочих лошадок".

- О вероятном переходе Лоренсо Мельгарехо:

Парагваец, наверное, больше игрок центральной зоны, а "Локомотиву" нужен ярковыраженный форвард, способный решить в одиночку проблемы в атаке. Не думаю, что Мельгарехо относится к таковым. Позицию Самедова он также вряд ли сможет закрыть.

- О вероятном переходе Кирилла Панченко:

Несмотря на то, что в ЦСКА у него не получилось, с учётом уровня его игры за "Динамо" в ФНЛ, наверное, здесь может что-то получиться. Панченко - добротный игрок для отечественного первенства.

- О вероятном переходе Соломона Кверквелия:

С учётом того, что у "Локомотива" играют в центре обороны Чорлука и Пейчинович, то, вероятно, грузинский футболист составит им конкуренцию. Сейчас Ведран травмирован, поэтому, вероятно, Кверквелия пришёлся бы ко двору в московской команде.
Теги: Чугайнов Локомотив
Сегодня, 15:36
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(2)
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 15:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Решает Шпалыч и Спортивный директор Локо а не нытик Чугайнов...
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:40) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Чуг ты достал ныть. При всем уважении.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: скальп (Сегодня, 15:38) #
  • 0
  •  (4)

Палычу виднее
Регистрация: 24.12.2016
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