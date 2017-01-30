Александр Григорян: основная задача "Анжи" - сформировать костяк

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян прокомментировал окончание первого учебно-тренировочного сбора команды.- Для нас на первом сборе крайне важно было сформировать центральную ось - это вратарь, центральные защитники, центральные полузащитники и наиграть ее. Строить командную игру без этой оси, как в атаке, так и в обороне невозможно. Ее мы сформировали только к началу второго сбора. Сейчас на эти позиции есть футболисты, которых я вижу, как игроков основного состава.В этом плане мы, можно сказать, задачу выполнили и теперь можем приступить к самому главному - организации игры в атаке и в обороне, наигрыванию игровых связок. Этому будет уделено время на втором и третьем сборах. Хотя вопрос селекции остается актуальным, потому что состав меняется, практически, процентов на восемьдесят, - цитирует специалиста официальный сайт клуба.- Даже, несмотря на то, что команда, по сути, была недоукомплектована, все равно основное внимание было уделено тактике. Тактика и техника была и есть основой футбола. Если игроки не знают свои обязанностей на поле, никакая физическая подготовка им не поможет. Тем не менее, функциональной подготовке мы уделили достаточно серьезное внимание.- С какой-то стороны, результатом я остался недоволен. В обеих встречах мы имели ощутимое преимущество над соперниками. В первом матче с румынским «Пандурием» Шамиль Асильдаров и Адлан Кацаев имели несколько голевых моментов, но подвела реализация. Во встрече с «Актобе» мы полностью переиграли соперника во втором тайме и при этом считанное количество раз позволили сопернику перейти на нашу половину поля, но пропустили обидный гол. Тем не менее, я бы не стал обращать внимание на результаты матчей, потому что шел процесс построения команды и центральной оси. Допустим, в центре полузащиты играл Гурам Тетрашвили, который по амплуа является крайним защитником.- Нет футболистов в команде, которых я не знаю. С некоторыми из них я работал совместно. Например, с Тетрашвили и Кацаевым. Что же касается остальных, то я хорошо знаком с их потенциалом.- Да. Основная задача второго сбора – это формирование костяка команды, который будет выступать в чемпионате.- Не задавался таким вопросом и, честно говоря, не очень хочется отвечать на него. Хотелось бы найти тех футболистов, которые желают играть в «Анжи». Разумеется, при условии, что они усилят нас.- Здоровья и терпения! Все остальное мы им предоставим!