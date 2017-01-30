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Александр Григорян: основная задача "Анжи" - сформировать костяк
Главный тренер "Анжи" Александр Григорян прокомментировал окончание первого учебно-тренировочного сбора команды.
- Для нас на первом сборе крайне важно было сформировать центральную ось - это вратарь, центральные защитники, центральные полузащитники и наиграть ее. Строить командную игру без этой оси, как в атаке, так и в обороне невозможно. Ее мы сформировали только к началу второго сбора. Сейчас на эти позиции есть футболисты, которых я вижу, как игроков основного состава.
В этом плане мы, можно сказать, задачу выполнили и теперь можем приступить к самому главному - организации игры в атаке и в обороне, наигрыванию игровых связок. Этому будет уделено время на втором и третьем сборах. Хотя вопрос селекции остается актуальным, потому что состав меняется, практически, процентов на восемьдесят, - цитирует специалиста официальный сайт клуба.
- Чему на первом сборе было посвящен основной упор - тактике, физическим кондициям, работе с мячом?
- Даже, несмотря на то, что команда, по сути, была недоукомплектована, все равно основное внимание было уделено тактике. Тактика и техника была и есть основой футбола. Если игроки не знают свои обязанностей на поле, никакая физическая подготовка им не поможет. Тем не менее, функциональной подготовке мы уделили достаточно серьезное внимание.
- Команда под вашим руководством провела две контрольные встречи. Довольны ли вы тем, как она выглядела в этих матчах и результатом?
- С какой-то стороны, результатом я остался недоволен. В обеих встречах мы имели ощутимое преимущество над соперниками. В первом матче с румынским «Пандурием» Шамиль Асильдаров и Адлан Кацаев имели несколько голевых моментов, но подвела реализация. Во встрече с «Актобе» мы полностью переиграли соперника во втором тайме и при этом считанное количество раз позволили сопернику перейти на нашу половину поля, но пропустили обидный гол. Тем не менее, я бы не стал обращать внимание на результаты матчей, потому что шел процесс построения команды и центральной оси. Допустим, в центре полузащиты играл Гурам Тетрашвили, который по амплуа является крайним защитником.
- Вы уже имели представление о возможностях новичков, которые пополнили состав команды?
- Нет футболистов в команде, которых я не знаю. С некоторыми из них я работал совместно. Например, с Тетрашвили и Кацаевым. Что же касается остальных, то я хорошо знаком с их потенциалом.
- Во время второго, а возможно и третьего сбора будут видны контуры команды?
- Да. Основная задача второго сбора – это формирование костяка команды, который будет выступать в чемпионате.
- Вернулись в команду Яковлев и Будковский. Есть ли еще игроки, которых вы хотели бы видеть у себя в команде, но с которыми по той или иной причине было решено расстаться?
- Не задавался таким вопросом и, честно говоря, не очень хочется отвечать на него. Хотелось бы найти тех футболистов, которые желают играть в «Анжи». Разумеется, при условии, что они усилят нас.
- И в завершение. Что бы вы хотели пожелать болельщикам «Анжи»?
- Здоровья и терпения! Все остальное мы им предоставим!
ФК "Анжи"
- Для нас на первом сборе крайне важно было сформировать центральную ось - это вратарь, центральные защитники, центральные полузащитники и наиграть ее. Строить командную игру без этой оси, как в атаке, так и в обороне невозможно. Ее мы сформировали только к началу второго сбора. Сейчас на эти позиции есть футболисты, которых я вижу, как игроков основного состава.
В этом плане мы, можно сказать, задачу выполнили и теперь можем приступить к самому главному - организации игры в атаке и в обороне, наигрыванию игровых связок. Этому будет уделено время на втором и третьем сборах. Хотя вопрос селекции остается актуальным, потому что состав меняется, практически, процентов на восемьдесят, - цитирует специалиста официальный сайт клуба.
- Чему на первом сборе было посвящен основной упор - тактике, физическим кондициям, работе с мячом?
- Даже, несмотря на то, что команда, по сути, была недоукомплектована, все равно основное внимание было уделено тактике. Тактика и техника была и есть основой футбола. Если игроки не знают свои обязанностей на поле, никакая физическая подготовка им не поможет. Тем не менее, функциональной подготовке мы уделили достаточно серьезное внимание.
- Команда под вашим руководством провела две контрольные встречи. Довольны ли вы тем, как она выглядела в этих матчах и результатом?
- С какой-то стороны, результатом я остался недоволен. В обеих встречах мы имели ощутимое преимущество над соперниками. В первом матче с румынским «Пандурием» Шамиль Асильдаров и Адлан Кацаев имели несколько голевых моментов, но подвела реализация. Во встрече с «Актобе» мы полностью переиграли соперника во втором тайме и при этом считанное количество раз позволили сопернику перейти на нашу половину поля, но пропустили обидный гол. Тем не менее, я бы не стал обращать внимание на результаты матчей, потому что шел процесс построения команды и центральной оси. Допустим, в центре полузащиты играл Гурам Тетрашвили, который по амплуа является крайним защитником.
- Вы уже имели представление о возможностях новичков, которые пополнили состав команды?
- Нет футболистов в команде, которых я не знаю. С некоторыми из них я работал совместно. Например, с Тетрашвили и Кацаевым. Что же касается остальных, то я хорошо знаком с их потенциалом.
- Во время второго, а возможно и третьего сбора будут видны контуры команды?
- Да. Основная задача второго сбора – это формирование костяка команды, который будет выступать в чемпионате.
- Вернулись в команду Яковлев и Будковский. Есть ли еще игроки, которых вы хотели бы видеть у себя в команде, но с которыми по той или иной причине было решено расстаться?
- Не задавался таким вопросом и, честно говоря, не очень хочется отвечать на него. Хотелось бы найти тех футболистов, которые желают играть в «Анжи». Разумеется, при условии, что они усилят нас.
- И в завершение. Что бы вы хотели пожелать болельщикам «Анжи»?
- Здоровья и терпения! Все остальное мы им предоставим!
ФК "Анжи"
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