Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Краснодар" поздравил Игоря Шалимова с 48-летием (фото)

"Краснодар" поздравил главного тренера Игоря Шалимова с днем рождения, Специалисту сегодня исполняется 48 лет.

"Весь коллектив клуба поздравляет Игоря Михайловича, желает ему крепкого здоровья, оптимизма, воплощения в жизнь всех честолюбивых замыслов и успехов в профессиональной деятельности, которые станут залогом новых побед "Краснодара" на внутренней и европейской аренах", – говорится в сообщении в Инстаграме "быков".

Теги: Краснодар Шалимов
Сегодня, 08:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.