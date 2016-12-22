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Сослан Джанаев: "Ростов" в 2016 году вышел на новый уровень
Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом.
- Расскажите о том, как празднуете Новый год?
- Стараюсь отмечать его в семейном кругу. Осетинские пироги, шампанское…Пишем на листочках желания, а потом сжигаем их, кидаем в бокалы и выпиваем…Стараюсь так встречать каждый праздник. Важно, чтобы рядом была семья, друзья. Ничего не изменилось с тех пор, когда я был маленький. Все по такому же сценарию.
- Чем запомнился 2016-й год?
- Конечно же, выступлением в Лиге чемпионов и нашей победой на "Баварией". Это был хороший год. Мы заняли второе место, а ведь могли финишировать и первыми. Подняли планку, вышли на новый уровень.
- Что вы можете пожелать болельщикам в наступающем году?
- Крепкого здоровья. Это самое главное. Хочется сказать спасибо каждому за поддержку нашей команды. Вы были с нами в мороз, жару. Встречали нас в аэропорту даже после поражения от "Баварии" со счетом 0:5. Надеюсь, что следующий год станет для нас еще лучше. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Всего вам самого наилучшего!
ФК "Ростов"
- Расскажите о том, как празднуете Новый год?
- Стараюсь отмечать его в семейном кругу. Осетинские пироги, шампанское…Пишем на листочках желания, а потом сжигаем их, кидаем в бокалы и выпиваем…Стараюсь так встречать каждый праздник. Важно, чтобы рядом была семья, друзья. Ничего не изменилось с тех пор, когда я был маленький. Все по такому же сценарию.
- Чем запомнился 2016-й год?
- Конечно же, выступлением в Лиге чемпионов и нашей победой на "Баварией". Это был хороший год. Мы заняли второе место, а ведь могли финишировать и первыми. Подняли планку, вышли на новый уровень.
- Что вы можете пожелать болельщикам в наступающем году?
- Крепкого здоровья. Это самое главное. Хочется сказать спасибо каждому за поддержку нашей команды. Вы были с нами в мороз, жару. Встречали нас в аэропорту даже после поражения от "Баварии" со счетом 0:5. Надеюсь, что следующий год станет для нас еще лучше. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Всего вам самого наилучшего!
ФК "Ростов"
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