Клуб встретится с китайскими клубами "Чэнду Жунчэн" и "Шанхай Шэньхуа", который тренирует Леонид Слуцкий. Матчи запланированы на 23 и 26 января.
На данный момент московское "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах. Бело-голубые одержали 5 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений в лиге.
"Динамо" сыграет с клубом Слуцкого на зимних сборах
Московское "Динамо" примет участие в турнире BetBoom Dynamo Global Challenge.
Фото: ФК "Динамо"