"Полузащитник Денис Макаров начнет подготовку к сезону в составе "Динамо-2" с целью набора и поддержки спортивной формы в соответствии с условиями трудового договора. Также с "Динамо-2" начинает готовиться к сезону хавбек Ульви Бабаев", - сообщили в пресс-службе "Динамо" "Чемпионату".
Ранее в СМИ появилась информация, что Ульви Бабаев может перейти в московский "Спартак". Денис Макаров заявлял, что хочет уйти из клуба из-за главного тренера команды Ролана Гусева.
На данный момент "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах. Следующая встреча клуба в рамках РПЛ состоится 1 марта против "Крыльев Советов".
Бабаев и Макаров начнут сборы со второй командой "Динамо"
В пресс-службе московского "Динамо" заявили, что Ульви Бабаев и Денис Макаров поедут на сборы со второй командой.
Фото: ФК "Динамо"