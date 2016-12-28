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Игорь Шалимов: возвращаем из аренды Комличенко
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов заявил, что клуб возвращает нападающего Николая Комличенко из аренды в "Слован".
"Возвращаем из аренды Комличенко. Берем на сборы его, Жигулева и еще двух ребят из "Краснодара-2", за которыми внимательно слежу", - цитирует Шалимова "Советский спорт".
21-летний Комличенко провел за «Слован» 12 матчей и забил три гола в чемпионате Чехии и четыре в Лиге Европы.
"Возвращаем из аренды Комличенко. Берем на сборы его, Жигулева и еще двух ребят из "Краснодара-2", за которыми внимательно слежу", - цитирует Шалимова "Советский спорт".
21-летний Комличенко провел за «Слован» 12 матчей и забил три гола в чемпионате Чехии и четыре в Лиге Европы.
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