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Евгений Макаренко: переход в "Уфу"? Первый раз слышу о чем-то подобном

Защитник киевского "Динамо" Евгений Макаренко прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о том, что он якобы получил сразу два предложения о смене клуба — от лиссабонского "Спортинга" и от российской "Уфы".

"Спортинг" и "Уфа"? Первый раз слышу о чем-то подобном. Честно говоря, вообще не знаю и не понимаю, о чем идет речь. Думаю, что если и появится какая-то подоплека относительно моей дальнейшей судьбы, то это произойдет точно не раньше, чем наша команда выйдет из отпуска. Сейчас я отдыхаю, и никаких событий и новостей, связанных с моей футбольной деятельностью вообще не существует", — сказал Макаренко Dynamo.kiev.ua.
Теги: Уфа
Сегодня, 18:57
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