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"Тюкавин зазнался". Силкин прокомментировал удаление форварда "Динамо"

Российский тренер Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info высказался о матче 7- го тура между "Динамо" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
- Очень рад и доволен этой победой, она полностью заслуженная. "Динамо" просто перекусило "Спартак", особенно в центре поля. Шварц и вся команда сегодня молодцы. Главное, чтобы и дальше так продолжили. Пока все очень радует и игра и результат.

- Справедливо ли был удален Тюкавин?

- Думаю, да. Тюкавин немного зазнался. Прежде чем что-то делать нужно думать. Арбитр оказался прав – удар был.

"Динамо" набрало 13 очков и поднялось на третье место в РПЛ. "Спартак" с 13 очками уступает бело-голубым по дополнительным показателям и опустился на четвертую строчку.

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