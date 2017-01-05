Максим Малышев: соскучился по футболу, тренировкам, ребятам, по команде

Полузащитник донецкого "Шахтера" Максим Малышев рассказал о путешествии на Сейшельские острова, поездке в Донецк и футболе.– Все отлично. Сначала вместе с Ваней Ордецом и Богданом Бутко побывал на Сейшелах, а потом приехал в Донецк и в кругу семьи встретил Новый год. Уже готовлюсь к предстоящим сборам, форму поддерживаю регулярно. С ребятами собираемся, играем в футбол.– Я стараюсь побывать дома при первой же возможности, потому распланировал отпуск так, чтобы обязательно на Новый год приехать в Донецк. Здесь у меня семья, родные и близкие мне люди. В этот раз компанию мне составил Богдан Бутко, также виделся с Виталием Виценцом и ребятами из Академии "Шахтера". Конечно, побывал на "Донбасс Арене". Очень скучаю по нашему прекрасному стадиону. Уверен, рано или поздно мы все равно вернемся в Донецк и будем радовать болельщиков красивой игрой и победами.– Уже порядком соскучился по футболу, тренировкам, ребятам, по команде. С нетерпением жду сборов и начала второй части сезона. Часто общаюсь с Богданом Бутко, Ваней Ордецом. Получил много поздравлений с днем рождения и новогодними праздниками, с партнерами часто обмениваемся сообщениями. Словом, не теряем друг друга.