"Его уровень выше, чем чемпионат Турции". Аршавин - о Батракове

"Все данные у Батракова есть. "Галатасарай" должен стать для него трамплином. Его уровень выше, чем чемпионат Турции.
Думаю, проблем особых у него не должно возникнуть, он будет играть с хорошими футболистами — Лероем Зане, Виктором Осимхеном", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
Напомним, в текущее летнее трансферное окно атакующий полузащитник сборной России Алексей Батраков присоединился к турецкому "Галатасараю". Официально о сделке московский "Локомотив" объявил в прошлый четверг, 20 августа. Сумма трансферной компенсации за переход игрока составила 25 миллионов евро.
Вчера, 24 августа, 21-летний футболист принял участие в первой тренировке в составе новой команды.