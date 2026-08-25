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"Его уровень выше, чем чемпионат Турции". Аршавин - о Батракове

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил перспективы Алексея Батракова в "Галатасарае".
Фото: ФК "Галатасарай"
"Все данные у Батракова есть. "Галатасарай" должен стать для него трамплином. Его уровень выше, чем чемпионат Турции.

Думаю, проблем особых у него не должно возникнуть, он будет играть с хорошими футболистами — Лероем Зане, Виктором Осимхеном", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

Напомним, в текущее летнее трансферное окно атакующий полузащитник сборной России Алексей Батраков присоединился к турецкому "Галатасараю". Официально о сделке московский "Локомотив" объявил в прошлый четверг, 20 августа. Сумма трансферной компенсации за переход игрока составила 25 миллионов евро.

Вчера, 24 августа, 21-летний футболист принял участие в первой тренировке в составе новой команды.

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