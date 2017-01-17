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Луис Адриано: считаю Луческу почти отцом, матч с "Зенитом" будет важным для меня

Новичок "Спартака" Луис Адриано рассказал, матч с "Зенитом" будет для него особенной, так как команду возглавляет Мирча Луческу.

"Цель - быть на первом месте. Я знаю, что мы превосходим "Зенит" на пять очков. Буду с честью защищать цвета "Спартака", чтобы помочь команде стать чемпионом.

Чувствую себя очень хорошо, единственное, немного устал после перелёта. Это немного утомило меня, а так, я готов. Хочу показать намного выше уровень игры, чем в "Шахтере". Конечно, я буду максимально отдаваться на поле против Луческу, считаю его почти своим отцом, поэтому для меня это будет значимый матч. Я рад возможности играть за "Спартак", - сказал Адриано.

Теги: Адриано Спартак Луческу
Сегодня, 17:06
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5
(2)
№5 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:40) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
я буду максимально отдаваться на поле против Луческу, считаю его почти своим отцом. у крючкохвостых всегда так,отец его воспитал,а он ему в тапки нагадит

дхюба номер два)))он так же говорил.Хорошую мы вам свинью подкинули,проклятую!пока он в зените чемпионами вам не быть,вспомните потом мои слова
Регистрация: 3.11.2016
№4 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 17:29) #
  • -3
  •  (3)

Всеми руками будет цепляться за победу.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№3 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 17:22) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
я буду максимально отдаваться на поле против Луческу, считаю его почти своим отцом. у крючкохвостых всегда так,отец его воспитал,а он ему в тапки нагадит
Регистрация: 21.07.2011
№2 Написал: скальп (Сегодня, 17:15) #
  • -1
  •  (13)

значит прилетит папе двушка laughing
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 17:13) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Если такой же как в Шахтере покажешь, уже будет отлично.
Регистрация: 27.04.2009
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