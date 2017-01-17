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Луис Адриано: считаю Луческу почти отцом, матч с "Зенитом" будет важным для меня
Новичок "Спартака" Луис Адриано рассказал, матч с "Зенитом" будет для него особенной, так как команду возглавляет Мирча Луческу.
"Цель - быть на первом месте. Я знаю, что мы превосходим "Зенит" на пять очков. Буду с честью защищать цвета "Спартака", чтобы помочь команде стать чемпионом.
Чувствую себя очень хорошо, единственное, немного устал после перелёта. Это немного утомило меня, а так, я готов. Хочу показать намного выше уровень игры, чем в "Шахтере". Конечно, я буду максимально отдаваться на поле против Луческу, считаю его почти своим отцом, поэтому для меня это будет значимый матч. Я рад возможности играть за "Спартак", - сказал Адриано.
"Цель - быть на первом месте. Я знаю, что мы превосходим "Зенит" на пять очков. Буду с честью защищать цвета "Спартака", чтобы помочь команде стать чемпионом.
Чувствую себя очень хорошо, единственное, немного устал после перелёта. Это немного утомило меня, а так, я готов. Хочу показать намного выше уровень игры, чем в "Шахтере". Конечно, я буду максимально отдаваться на поле против Луческу, считаю его почти своим отцом, поэтому для меня это будет значимый матч. Я рад возможности играть за "Спартак", - сказал Адриано.
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