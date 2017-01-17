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Максим Деменко: с трансфером Самедова все понятно, а вот Луис Адриано – пока загадка

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Деменко поделился мнением касательно приобретений красно-белых.

"Трансфер Адриано вызвал очень много споров. Одни говорят, что это удачная покупка, вторые же утверждают, что в "Милане" он почти не играл и мало забивал. Но статистика в Италии – одно, а вот как он проявит себя в РФПЛ – это уже другой вопрос. Давайте смотреть объективно, Луис Адриано – футболист с именем. Думаю, что он приехал в Россию, чтобы показать всем, что он достойный игрок, тот Адриано, о котором мы слышали. Но, конечно, результат будет зависеть от того, насколько и как он замотивирован.

С трансфером Самедова всё понятно, мы знаем его способности по выступлениям за сборную страны, а Луис Адриано – пока загадка", - цитирует Деменко "Чемпионат.сом".
Теги: Деменко Самедов Адриано Спартак
Сегодня, 17:34
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