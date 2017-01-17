Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
12:45
Дмитрий Кириченко: день рождения пройдет в рабочем режиме, не особый любитель гулянок (видео) (3)
Дмитрий Кириченко: день рождения пройдет в рабочем режиме, не особый любитель гулянок (видео) (3)
08:49
Дмитрий Тарасов: Семин произнес те слова, которые футболисту нужно в такой момент услышать (6)
Дмитрий Тарасов: Семин произнес те слова, которые футболисту нужно в такой момент услышать (6)
Максим Деменко: с трансфером Самедова все понятно, а вот Луис Адриано – пока загадка
Бывший полузащитник "Спартака" Максим Деменко поделился мнением касательно приобретений красно-белых.
"Трансфер Адриано вызвал очень много споров. Одни говорят, что это удачная покупка, вторые же утверждают, что в "Милане" он почти не играл и мало забивал. Но статистика в Италии – одно, а вот как он проявит себя в РФПЛ – это уже другой вопрос. Давайте смотреть объективно, Луис Адриано – футболист с именем. Думаю, что он приехал в Россию, чтобы показать всем, что он достойный игрок, тот Адриано, о котором мы слышали. Но, конечно, результат будет зависеть от того, насколько и как он замотивирован.
С трансфером Самедова всё понятно, мы знаем его способности по выступлениям за сборную страны, а Луис Адриано – пока загадка", - цитирует Деменко "Чемпионат.сом".
"Трансфер Адриано вызвал очень много споров. Одни говорят, что это удачная покупка, вторые же утверждают, что в "Милане" он почти не играл и мало забивал. Но статистика в Италии – одно, а вот как он проявит себя в РФПЛ – это уже другой вопрос. Давайте смотреть объективно, Луис Адриано – футболист с именем. Думаю, что он приехал в Россию, чтобы показать всем, что он достойный игрок, тот Адриано, о котором мы слышали. Но, конечно, результат будет зависеть от того, насколько и как он замотивирован.
С трансфером Самедова всё понятно, мы знаем его способности по выступлениям за сборную страны, а Луис Адриано – пока загадка", - цитирует Деменко "Чемпионат.сом".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.