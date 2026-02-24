Семак объяснил, для чего "Зениту" нужен Дивеев

- Нам нужен был Дивеев – и из-за его качеств, и из-за его паспорта.
Игорь отлично играет на втором этаже. Нам не хватало такого игрока. Все наши центральные защитники уступают ему в ведении верховых единоборств. У него хороший первый пас, чего нам тоже не хватало.
У нас и так была неплохая линия обороны, но в атаке мы сильно прибавим после этого трансфера, - сказал Семак в интервью "Чемпионату".
В зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" и ЦСКА совершили обмен - команду Сергея Семака пополнил центральный защитник Игорь Дивеев, а к московскому клубу присоединился аргентинский нападающий Лусиано Гонду.
Дивеев провел за "армейцев" во всех турнирах 203 матча и записал на свой счет 20 забитых мячей и 5 результативных передач. На его счету также 19 матчей в составе сборной России и один забитый гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 9 миллионов евро, контракт защитника с петербуржцами рассчитан до лета 2029 года.