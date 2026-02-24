По информации источника, московский клуб рассматривает трансфер игрока. На данный момент он находится в статусе свободного агента.
Филиппе Коутиньо выступал в составе английского "Ливерпуля", испанской "Барселоны", немецкой "Баварии" и других клубов. Атакующий полузащитник является чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов, а также двукратным чемпионом Испании. Последним клубом 33-летнего футболиста являлась бразильская "Васко да Гама".
Источник: "Спорт-Экспресс"
ЦСКА может подписать экс-игрока "Барселоны" Коутиньо
