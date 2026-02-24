Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
20:45
БрюггеНе начат
Интер
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Байер
23:00
ОлимпиакосНе начат
Ньюкасл
23:00
КарабахНе начат

ЦСКА может подписать экс-игрока "Барселоны" Коутиньо

Экс-игрок "Барселоны" Филиппе Коутиньо может перейти в ЦСКА.
Фото: Getty Images
По информации источника, московский клуб рассматривает трансфер игрока. На данный момент он находится в статусе свободного агента.

Филиппе Коутиньо выступал в составе английского "Ливерпуля", испанской "Барселоны", немецкой "Баварии" и других клубов. Атакующий полузащитник является чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов, а также двукратным чемпионом Испании. Последним клубом 33-летнего футболиста являлась бразильская "Васко да Гама".

Источник: "Спорт-Экспресс"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится