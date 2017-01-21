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Сальваторе Боккетти: мне не нравится реформа чемпионата мира
Итальянскому защитнику "Спартака" Сальваторе Боккетти не нравится формат проведения чемпионатов мира, который вступит в силу с мирового первенства 2026 года.
В декабре совет ФИФА утвердил увеличение числа команд, участвующих в финальной стадии чемпионата мира, с 32 до 48 начиная с 2026 года.
"Честно говоря, мне не нравится реформа чемпионата мира по футболу. Мне нравится старая схема проведения с полноценным групповым этапом и раундом плей-офф. У ФИФА сейчас новый президент, который хочет что-то поменять. Не знаю, как будет выглядеть турнир при новой схеме проведения, но я за старую схему.
Когда есть время и у нас нет игр, конечно, я могу посмотреть какой-то матч чемпионата Италии или России, главные матчи Лиги чемпионов, но не смотрю каждую игру, как сумасшедший. Иногда лучше отдыхать дома, плюс жена может сказать, чтобы я перестал смотреть футбол и помог ей сделать что-то", - цитирует Боккетти ТАСС.
В декабре совет ФИФА утвердил увеличение числа команд, участвующих в финальной стадии чемпионата мира, с 32 до 48 начиная с 2026 года.
"Честно говоря, мне не нравится реформа чемпионата мира по футболу. Мне нравится старая схема проведения с полноценным групповым этапом и раундом плей-офф. У ФИФА сейчас новый президент, который хочет что-то поменять. Не знаю, как будет выглядеть турнир при новой схеме проведения, но я за старую схему.
Когда есть время и у нас нет игр, конечно, я могу посмотреть какой-то матч чемпионата Италии или России, главные матчи Лиги чемпионов, но не смотрю каждую игру, как сумасшедший. Иногда лучше отдыхать дома, плюс жена может сказать, чтобы я перестал смотреть футбол и помог ей сделать что-то", - цитирует Боккетти ТАСС.
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