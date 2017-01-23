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Бибрас Натхо отправился на лечение в Израиль

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, получив разрешение руководства клуба и врачебного штаба команды, прилетел на несколько дней в Израиль, чтобы интенсивно заняться проблемами с голеностопом, беспокоящими футболиста длительное время, передаёт "Спорт-Экспресс".

В воскресенье вечером Натхо встретился с главным врачом сборной Израиля Марком Росновским и получил так называемый укол-коктейль – известное средство Росновского, годами эффективно применяемое доктором в отношении футболистов израильской сборной с подобными травмами. Натхо должен вернуться в расположение ЦСКА в ближайшее время.
Теги: Натхо ЦСКА
Вчера, 22:25
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