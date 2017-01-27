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Александр Филимонов посетил музей "Спартака"

Бывший вратарь "Спартака" Александр Филимонов побывал в клубном музее, сообщает официальный сайт красно-белых.

"Александр пришел к нам не один, а со своим 16-летним сыном Артёмом, который с интересом смотрел видеоролики с участием своего знаменитого отца. Отметим, что Филимонов шесть лет подряд выигрывал со "Спартаком" чемпионат России (с 1996 по 2001 год) и завоевал в 1998 году Кубок России. В том же сезоне-98 журнал "Огонек" признал его лучшим голкипером страны. Кроме того, именно Филимонову принадлежит рекордная "сухая" серия (в 1998 году) среди спартаковских вратарей в чемпионатах России — 720 минут", - отмечает пресс-служба "Спартака".
Теги: Филимонов Спартак
Сегодня, 22:27
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№2 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 23:04) #
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Цитата: NickB777
ну и " победный гол " в ворота сборной России ... , который перечеркивает все его заслуги...

.... млять это самое то, что никому не пожелал бы в этой жизни
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: NickB777 г.Москва (Сегодня, 22:50) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
... ну и " победный гол " в ворота сборной России ... , который перечеркивает все его заслуги...
Регистрация: 4.05.2015
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