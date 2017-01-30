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Аарон Оланаре тренировался в общей группе

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре приступил к тренировкам в общей группе, информирует официальный твиттер армейцев.

Нигериец подписал контракт с московским клубом 28 января.
Теги: Оланаре
Сегодня, 17:28
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6
(1)
№6 Написал: пантейлемон (Сегодня, 18:00) #
  • +1
  •  (1)

хорошая новость -здоровья парню и достойной игры wink
Регистрация: 21.09.2016
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:48) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
В контракт внесли пунктик о запрете сальто?

Обязательно. Еще тулупы и аксели запретили. Надеюсь, ты доволен...
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:45) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
В контракт внесли пунктик о запрете сальто?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Волжанин (Сегодня, 17:44) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Перед травмой неплохо смотрелся. Если тренируется в общей группе, значит никаких проблем со здоровьем нет и это радует.
Регистрация: 6.05.2015
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:43) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
пока что ничего не могу о нем сказать
парень вроде мощный, вроде даже с техникой, очень цепкий.
но если именно брать про то, как влился в состав...пока ничего не могу сказать
в первые игры в аренде был никакой, а потом то вроде разошелся.ну...посмотрим
здоровья парню


Всё правильно. Плюс он с характером, не плюшевый, как тот же Траоре. Посмотрим, надеюсь будет полезен.
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:30) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
пока что ничего не могу о нем сказать
парень вроде мощный, вроде даже с техникой, очень цепкий.
но если именно брать про то, как влился в состав...пока ничего не могу сказать
в первые игры в аренде был никакой, а потом то вроде разошелся.ну...посмотрим
здоровья парню


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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