Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Бранислав Иванович на 99 процентов перейдет в "Зенит"

Защитник "Челси" Бранислав Иванович на 99 процентов перейдет в питерский "Зенит".

32-летний серб уже согласовал условия личного контракта с российским клубом, и в ближайшие 24 часа прилетит для подписания соглашения. Контракт футболиста будет подписан по схеме "2,5+1", и "Зениту" Иванович достанется бесплатно, сообщает Sky Sports.

В нынешнем сезоне Иванович провел за "Челси" 16 матчей во всех турнирах и забил один гол.

"Газета.ру"
Теги: Иванович Зенит Челси Трансферы
Сегодня, 20:12
Напечатать
8
(4)
№8 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 20:40) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
свинарник щас начнет истерить smile но нам пофиг на ихнее визжание
Регистрация: 3.02.2011
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:38) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: Kolpino2
Быстрее бы пролетели эти 24 часа. Еще бы этого Прёппера взять, коли он Ростову и ЦСКА забивал. Но не за 20.

Возьмите за щеку, и перекатывайте там хоть 125 часов. И вообще на все забейте. И за бесплатно.

Веселее - вы в футболе! Вас ждет пружинящее поле и самоумываемые писсуары на ультра-мега-супер-новом стадионе.
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:32) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Быстрее бы пролетели эти 24 часа. Еще бы этого Прёппера взять, коли он Ростову и ЦСКА забивал. Но не за 20.

Голандосы, совсе обнаглели. 25мл. евриков хотят. 10-ка ему цена не больше!
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:24) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ну же! Еще один процентик! laughing Будто окончание установки программы на Windows в начале двухтысячных ждешь.
Регистрация: 13.08.2015
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:20) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: debil
Собираете нет отмываете денежки народные 32 года кому он нужен возьмите траоре у цска помогите клубу

за бесплатно переходит


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 20:19) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Рома помог
Регистрация: 12.08.2009
№2 Написал: debil (Сегодня, 20:17) #
  • -13
  •  (19)

Собираете нет отмываете денежки народные 32 года кому он нужен возьмите траоре у цска помогите клубу
Регистрация: 30.06.2016
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:14) #
  • +6
  •  (12)

Быстрее бы пролетели эти 24 часа. Еще бы этого Прёппера взять, коли он Ростову и ЦСКА забивал. Но не за 20.
Регистрация: 12.11.2007
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.