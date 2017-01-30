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Александр Бубнов: РФПЛ надо внедрять систему видеофиксации взятия ворот

Бывший защитник "Динамо" и "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал заявление главы судейского комитета РФС Андрея Бутенко о дороговизне внедрения в РФПЛ системы видеофиксации взятия ворот.

"Дорого? А они не говорили во сколько обойдется клубам, которые из-за подобной ошибки могут не стать чемпионами или вылететь из лиги. Клубы обоими руками должны голосовать за внедрение данной системы. На последнем ЧЕ данная система уже работала. Значит и наши клубы могут обязать ее использовать на стадионах, где будут проходить матчи ЧМ-2018. Зачем нужна эта система? Судье еще труднее определять взятие ворот в спорные моменты, когда мяч залетал по воздуху. Если РФПЛ не хочет постоянных скандалов, то им надо вводить систему", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов
Сегодня, 21:35
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№2 Написал: скальп (Сегодня, 22:24) #
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Цитата: ramil
и не только ворот, всех спорных моментов

цска и зенит на двоих тогда не досчитаются около 15-17 очков
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: ramil Россия (Сегодня, 21:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
и не только ворот, всех спорных моментов
Регистрация: 17.05.2016
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