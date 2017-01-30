Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:16
Виталия Дьякова в "Анжи" не будет (1)
Виталия Дьякова в "Анжи" не будет (1)
16:16
Роберт Просинечки: если Шейдаев будет играть в Азербайджане, то будут говорить, что он лучший форвард в лиге (1)
Роберт Просинечки: если Шейдаев будет играть в Азербайджане, то будут говорить, что он лучший форвард в лиге (1)
15:55
Бывший генподрядчик "Зенит-Арены" считает, власти Петербурга недоплатили ему 962 млн рублей (7)
Бывший генподрядчик "Зенит-Арены" считает, власти Петербурга недоплатили ему 962 млн рублей (7)
15:13
Джефферсон Фарфан: выбрал "Локомотив", потому что это Европа и высокий уровень конкуренции (6)
Джефферсон Фарфан: выбрал "Локомотив", потому что это Европа и высокий уровень конкуренции (6)
14:51
ПСВ готов вести переговоры с "Зенитом" по Дэви Препперу начиная от суммы в 20-25 млн евро (31)
ПСВ готов вести переговоры с "Зенитом" по Дэви Препперу начиная от суммы в 20-25 млн евро (31)
Александр Бубнов: РФПЛ надо внедрять систему видеофиксации взятия ворот
Бывший защитник "Динамо" и "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал заявление главы судейского комитета РФС Андрея Бутенко о дороговизне внедрения в РФПЛ системы видеофиксации взятия ворот.
"Дорого? А они не говорили во сколько обойдется клубам, которые из-за подобной ошибки могут не стать чемпионами или вылететь из лиги. Клубы обоими руками должны голосовать за внедрение данной системы. На последнем ЧЕ данная система уже работала. Значит и наши клубы могут обязать ее использовать на стадионах, где будут проходить матчи ЧМ-2018. Зачем нужна эта система? Судье еще труднее определять взятие ворот в спорные моменты, когда мяч залетал по воздуху. Если РФПЛ не хочет постоянных скандалов, то им надо вводить систему", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
"Дорого? А они не говорили во сколько обойдется клубам, которые из-за подобной ошибки могут не стать чемпионами или вылететь из лиги. Клубы обоими руками должны голосовать за внедрение данной системы. На последнем ЧЕ данная система уже работала. Значит и наши клубы могут обязать ее использовать на стадионах, где будут проходить матчи ЧМ-2018. Зачем нужна эта система? Судье еще труднее определять взятие ворот в спорные моменты, когда мяч залетал по воздуху. Если РФПЛ не хочет постоянных скандалов, то им надо вводить систему", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.