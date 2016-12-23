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Алексей Сорокин: ФИФА не обсуждает с нами возможность переноса ЧМ-2018 из России

Оргкомитет "Россия-2018" не обсуждает с Международной федерацией футбола возможность переноса чемпионата мира 2018 года из России, заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Нет, никакого внутреннего напряжения я не испытываю, беспокойства у нас нет. Мы эти вопросы (возможного переноса чемпионата мира) не обсуждаем с ФИФА. Проблема, о которой идет речь, не касается футбола. В ФИФА нет понятия отмены чемпионата мира", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин
Сегодня, 12:51
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