Экс-наставник "Зенита": Дзюбе уже пора завершить карьеру

По словам чешского специалиста, возраст форварда уже является серьёзным фактором для игры на уровне РПЛ, и Дзюбе стоит задуматься о следующем этапе карьеры.
- Он уже очень возрастной футболист для РПЛ. Наверное, ему уже пора завершить карьеру и стать тренером. У Артёма есть задатки, потенциал - он может когда-нибудь возглавить сборную России, - передаёт слова Петржелы "РБ Спорт".
В текущем сезоне 37-летний Дзюба провёл 16 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с "Акроном" рассчитан до 30 июня 2026 года.
"Акрон" в этом сезоне в 18 турах одержал пять побед и потерпел семь поражений, шесть встреч команды завершились вничью. Клуб с 21 баллом в активе идёт девятым в таблице чемпионата России.
Фото: ФК "Акрон"