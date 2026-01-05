"Крылья Советов" близки к подписанию воспитанника "Краснодара" - источник

Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграме, самарцы планируют заключить с 18-летним опорником долгосрочное соглашение сроком на четыре года.
При этом "Краснодар" сохранит за собой право первоочерёдного выкупа футболиста, а также получит процент от его возможного будущего трансфера.
Гуренко является ключевым игроком молодёжного состава "быков". В прошлом сезоне он провёл 28 матчей, отметившись двумя забитыми мячами. Кроме того, полузащитник выступает за сборную России U19 и выводил команду на поле с капитанской повязкой в товарищеской встрече против Иордании.
Фото: РФС