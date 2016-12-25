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Вратарь Георгий Ломая объявил о завершении карьеры

Бывший вратарь "Спартака", "Химок" и "Луча-Энергии" Георгий Ломая завершил карьеру в возрасте 37 лет, передает Sportall.ge.

"Мой контракт с тбилисским "Динамо" истекал в июле 2017 года, но мы все обсудили и пришли к решению разорвать соглашение досрочно. Мне уже 37, наверное пришло время завершать карьеру.

Надеюсь остаться в футболе, поступил тренерские курсы, подал заявку на получение лицензии "Б", - рассказал Ломая.
Сегодня, 10:34
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