Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
1 - 2 1 2
Ньюкасл2 тайм
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
Эвертон2 тайм
Челси
2 - 2 2 2
Борнмут2 тайм
Вест Хэм
2 - 1 2 1
Брайтон2 тайм
Манчестер Юнайтед
1 - 0 1 0
Вулверхэмптон1 тайм
Арсенал
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм

Три клуба РПЛ хотят арендовать полузащитника "Локомотива" - "Чемпионат"

Игрок "железнодорожников" может отправиться в аренду.
Фото: ФК "Локомотив"
Как утверждает источник, московский "Локомотив" не рассчитывает на полузащитника Никиту Салтыкова и хочет отдать его в аренду этой зимой. Сообщается, что в аренде 21-летнего игрока заинтересованы "Акрон", "Сочи" и "Крылья Советов".

Салтыков перешел в "Локомотив" в январе 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года. В нынешнем сезоне вингер молодежной сборной России принял участие в 10 матчах за "железнодорожников", в которых провел на поле суммарно 277 минут и не отметился результатиными действиями.

Источник: "Чемпионат"

