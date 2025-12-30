Как утверждает источник, московский "Локомотив" не рассчитывает на полузащитника Никиту Салтыкова и хочет отдать его в аренду этой зимой. Сообщается, что в аренде 21-летнего игрока заинтересованы "Акрон", "Сочи" и "Крылья Советов".
Салтыков перешел в "Локомотив" в январе 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года. В нынешнем сезоне вингер молодежной сборной России принял участие в 10 матчах за "железнодорожников", в которых провел на поле суммарно 277 минут и не отметился результатиными действиями.
Источник: "Чемпионат"
Три клуба РПЛ хотят арендовать полузащитника "Локомотива" - "Чемпионат"
Игрок "железнодорожников" может отправиться в аренду.
Фото: ФК "Локомотив"