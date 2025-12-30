Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

2025/26
Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Айдын предпочитает перейти в "Трабзонспор", а не в ЦСКА - источник

Нападающий "Фенербахче" Огуз Айдын предпочитает перейти в "Трабзонспор", а не в московский ЦСКА.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает журналист Сафа Конуксевер в эфире Tivibu Spor.

Работа с его экс-тренером Фатихом Текке - веский фактор, чтобы перейти в "Трабзонспор".

Ранее сообщалось, что ЦСКА планирует арендовать вингера "Фенербахче" Огуза Айдына за € 550 тыс. с обязательством выкупа за € 5,5 млн.

В текущем сезоне Айдын принял участие в 24 матчах во всех турнирах, отдав две голевые передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

