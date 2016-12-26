Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Источник: Соломон Кверквелия близок к переходу в "Локомотив"

Защитник сборной Грузии и "Рубина" Соломон Кверквелия близок к переходу в "Локомотив", утверждает "Спортфакт".

Клубы ведут активные консультации об условиях сделки, агент игрока Реваз Челебадзе лично встречался с Юрием Семиным.

Для Кверквелия это принципиальный момент - из "Рубина" он уходит, потеряв контракт, а потом и доверие главного тренера Хави Грасия. В Киеве, куда "Рубин" хотел продать 24-летнего центрального защитника, не желая усиливать конкурентов в РФПЛ, не нашли нужной суммы на трансфер и зарплату легионеру.
Теги: Кверквелия Локомотив Рубин
Сегодня, 12:13
Напечатать
9
(0)
№9 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:56) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
SHIGA,
Накладную в офис пришлем. Доставка по городу бесплатно.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:55) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Если хочет за нас играть, то уэлкам.
Остальные в "великие" и в углеводородные пускай дуют.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:53) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Не не, нужно заплатить

смотря сколько..можем заплатить курьеру..кто его трансферный лист будет забирать..и за кофэ при подписание бесплатного соглашения kissing_closed_eyes


--------------------
ВПЕРЕД СПАРТАК!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:46) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: SHIGA
ПЫ.СЫ Вы Шишкина паровозиком бесплатно к Самедову цепляете? если бесплатно..согласны..

Не не, нужно заплатить. Ещенко не стабилен, ему нужен конкурент.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:44) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
SHIGA,
Самедова туда впишите как-нибудь...и Шишкина тоже.

в четверг..это по Самедову! а про Шишкина в первый раз слышу!

ПЫ.СЫ Вы Шишкина паровозиком бесплатно к Самедову цепляете? если бесплатно..согласны.. будут два старичка Ещенко и Шишкин свою футбольную карьеру на закате реанимировать.. на год их хватит..
а далее обратно к Вам..


--------------------
ВПЕРЕД СПАРТАК!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Vados (Сегодня, 12:41) #
  • 0
  •  (0)

Лучше б Беляева вернули, своего воспитанника, а не собирали всяких грузин smirk
Регистрация: 1.12.2016
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:40) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
SHIGA,
Самедова туда впишите как-нибудь...и Шишкина тоже.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:36) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
С таким же успехом могли и за Джикию побороться.

Джикия просто хочет себя вписать в историю великой, всеми любимой народной команды kissing_heart .. и имя ей Спартак Москва!


--------------------
ВПЕРЕД СПАРТАК!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Че-та хз.
В чем прикол? С таким же успехом могли и за Джикию побороться.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.