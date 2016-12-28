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Что ждёт Цаллагова в "Зените"?



 

Ибра, Ибра! Об игроке «Крыльев», который пополнит «Зенит»

Ибра, Ибра! Об игроке «Крыльев», который пополнит «Зенит»Благодаря неплохой игре за «Крылья» и правильному паспорту Ибрагим Цаллагов не первый год мелькает в трансферных слухах применительно к российским топ-командам. Однако на этот раз «Зениту», судя по сообщениям СМИ и заявлениям руководства самарского клуба, удалось продвинуться дальше слухов и простого интереса к игроку, о котором рассказывает автор Rusfootball.info



Начало

2009 и 2010 годы – страшное время для футбольной Самары. Сначала эхо от незабываемого матча в Грозном разрушило претендовавшую на высокие места команду, а вскоре стали появляться новости о финансовых проблемах клуба, находившегося под патронажем «Ростехнологий». Финансовое положение «Крыльев» никогда не было хорошим, но тогдашняя ситуация была действительно критической: речь шла о банкротстве и исчезновении клуба, против чего неравнодушным людям приходилось устраивать пикеты в мороз крепче 20-градусного.

В чемпионат-2010 «Крылья», которые спасутся благодаря президенту Виктору Развееву и пришедшему в середине сезона Александру Тарханову, вошли странным составом, который доукомплектовывали уже после окончания заявочного окна, специально продлённого решением РФПЛ.

Ибра, Ибра! Об игроке «Крыльев», который пополнит «Зенит»

Взрослая карьера Цаллагова началась ещё когда за "Локомотив" играл Малхаз Асатиани


На первую игру Лучано Спаллетти в Чемпионате России «Крылья» вышли русским (за исключением Леилтона) составом, в котором оказался и неизвестный осетинский паренёк. Как и остальные ребята, появившиеся в заявке на игру из ниоткуда, он казался скорее фигурой временной, но отбегал за «Крылья» 6 лет. И ещё год за дубль.

Пора прощаться?

При этом нельзя сказать, что у самарских болельщиков не было поводов сомневаться в будущей прописке Ибры. Напротив, их было предостаточно: начиная от банального интереса богатых российских клубов к качественному «паспортисту», который в силу возраста ещё способен прогрессировать, кончая агентскими тяжбами.

Разбирательства между «Крыльями» и агентом Дмитрием Агеевым продолжаются с 2014 года – самарский клуб выигрывает суды по поводу договора на сумму в 450 тысяч долларов, согласно которому Агеев должен был обеспечить продление контракта Цаллагова, при этом Агеев не имел агентского договора с Ибрагимом, агентом которого являлся Юрий Штромбергер. После смены руководства клуба и ухода подписавшего тот договор Дениса Маслова (тогдашний гендиректор «Крыльев» и нынешний директор «Амкара») «Крылья» перестали выплачивать деньги Агееву. Тут-то и начались разбирательства: сначала частично выполненное мировое соглашение на 250 тысяч, а потом и вовсе три победы «Крыльев» в различных судах. Если кому интересны подробности – почитайте здесь.

Ибра, Ибра! Об игроке «Крыльев», который пополнит «Зенит»

Дмитрий Агеев

Сам Цаллагов утверждает, что Штромбергер и Агеев сейчас не имеют к нему никакого отношения, хотя в агентской среде такие заявления игрока восприняли с иронией. Так или иначе, летом 2016-го Цаллагов продлил контракт с «Крыльями», хотя наверняка имел возможности уйти свободным агентом. Почему этого не произошло – для меня до сих пор загадка. Загадка, ответ на которую позволяет руководству «Крыльев» сейчас требовать за игрока денежную компенсацию. Правда, по сообщениям сайта «Матч-ТВ», составляет она всего 300 тысяч евро. Вы наверняка вспомнили историю с Иваном Новосельцевым, который якобы перешёл в «Зенит» за 8 миллионов рублей. Но тут ситуация другая: как сообщил пресс-секретарь министерства спорта Самарской области, само соглашение заканчивается уже летом 2017, когда Ибрагим вновь получит право уйти бесплатно.

Вообще, закупаться в Самаре «Зениту выгодно. Сумма в 3 миллиона евро называется в отношении Йоана Молло – главной звезды нижней части таблицы, контракт которой заканчивается через 2,5 года. Хотя 3 миллиона - это скорее сумма для Цаллагова (с долгосрочным контрактом), один лишь паспорт которого стоит где-то 1,5. Здесь руководителям «Крыльев» стоит проконсультироваться у коллег из «Кубани», продававших другому богатому российскому клубу за заметно большие деньги Озбилиза, Мельагарехо и Попова. Ну или в Уфе с Пермью, там опыт продаж совсем свежий.

Цаллагов-человек

Текучка кадров в современном футболе, особенно если мы говорим о вылетавших/поднимавшихся клубах, делает редким явлением футболистов, играющих в таких командах 6 лет подряд. В «Крыльях» таких тоже немного – Цаллагов да Иван Таранов. И если к капитану «Крыльев» отношение среди болельщиков весьма неоднозначное, то к Ибрагиму, надевающему капитанскую повязку порой, доминирующее большинство относится с симпатией. Несмотря на все трудности с агентами, на относительную востребованность, на вылет команды в 2014 году Цаллагов оставался верен «Крыльям» и почти никогда не получал претензий по самоотдаче.

Ибра, Ибра! Об игроке «Крыльев», который пополнит «Зенит»


Мы с коллегами много раз разговаривали с Ибрагимом после матчей в микст-зоне, и всегда он производил впечатление человека искреннего. Когда команда проигрывает, на него действительно больно смотреть. Но самый запомнившийся момент общения с Цаллаговым – это, конечно, разговор с болельщиками после позорного матча с «Рубином» (0:4), предпоследнего перед вылетом из Премьер-лиги (Ибрагим на этом очень показательном видео с 0.48).



Спустя год Цаллагов, оставшийся в Самаре для того, чтобы вернуть команду в Премьер-лигу, праздновал победу в ФНЛ, а ещё через год – лучшее место «Крыльев» с 2009 года, а именно 9-е. Повторюсь, бесплатный уход Цаллагова летом смотрелся бы куда логичнее, но и здесь Ибрагим среди прочих вариантов, которые обязаны были быть, выбрал Самару, где его всегда будут уважать и ценить.

Цаллагов-футболист

Ибрагим давненько называется кандидатом на усиление какого-то из амбициозных российских клубов, иногда упоминается в разговорах о том, кого ещё можно было бы позвать в сборную. Примерно так и можно описать его уровень: на подходе к богатому клубу, на подходе к сборной, но всё-таки ни там, ни там.

Ибра, Ибра! Об игроке «Крыльев», который пополнит «Зенит»


Пожалуй, лучшим в карьере Ибрагима получился 2013-й год. Летом он великолепно отыграл в опорной зоне против испанцев на молодёжном Евро, осенью умудрился забить 3 гола в 4-х матчах. С «Рубином» Цаллагов играл уже слева, что ещё раз подчёркивает его универсальность. Думаю, это был второй после паспорта критерий, привлекший «Зенит»: Ибрагим может подменять и Смольникова, и Кришито, и Гарсию.

Другое дело, что по уровню ни до кого из них он не дотягивает. На мой взгляд, прогресс Цаллагова остановил год в ФНЛ, лигу другого уровня, игра в которой чуть снизила планку футболиста. Не скажу, что сейчас «Крылья» продают игрока на спаде, ему всего 26 лет, но, пожалуй, сейчас именно то время, когда Ибрагиму пора попробовать сделать шаг вперёд, откликнуться на новый вызов. Иначе Цаллагов так и рискует остаться на уровне видного парня (даже не звезды, как Молло) на деревне.

Зачем Ибра «Зениту»?

Ответ, в общем-то, уже был дан в предыдущем пункте: для латания дыр. Ибрагим - тот, кто сможет выполнять важную роль заплатку, особо не портя внешний вид. Осенью Луческу начал использовать на позиции правого защитника Ивана Новосельцева, Артура Юсупова (уроженца Самары, кстати), но для Цаллагова эта позиция родная, да и в центре он если что сможет выступить не хуже Артура. Способен закрыть и позицию левого защитника, если Мирчу не будет устраивать Чернов.

Хотя прямой альтернативой никакому из игроков основы «Зенита» Цаллагов, не имеющий явных слабых мест, на среднем уровне умеющий все, не выглядит. Смольников обладает гораздо большей скоростью, лучшим дриблингом, кроссами. Гарсия в принципе опорник другого плана и других физических данных. Витсель – футболист другого уровня культуры работы с мячом и паса. Ну а если говорить об альтернативе Кришито или Чернову, то Цаллагов – правша, а это уже совсем другая игра на левом фланге.

Очевидно, что карьера Цаллагова в «Зените» будет зависеть от травм конкурентов, их дисквалификаций, от желания Луческу ротировать состав и готовности Ибры вгрызться в свой шанс. Ну а шанс попасть в «Зенит» в любом случае надо использовать: в «Крылья» Цаллагов вернуться всегда успеет, а вот поиграть в еврокубках, стать чемпионом и попасть в сборную на прежнем месте ему явно не светит.

Ибра, Ибра! Об игроке «Крыльев», который пополнит «Зенит»


Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: Rusfootball.info, ФК "Крылья Советов", Tula-football
Теги: Цаллагов Зенит Крылья Советов
Сегодня, 10:13
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14
(0)
№14 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 11:18) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Skyline
для начала надо что бы трансфер состоялся) а то пока что шкуру не убитого медведя делим)

ну раз Шляхтин заявил, что Крылья с Зенитом договорились, то не думаю, что не смогут договориться игрок, агенты и Зенит

vladdd,
ну тут ещё такой нюанс - всё-таки Смольников часто эту свою технику проявляет на более высоких скоростях, которые Ибрагим не разовьёт. Это априори сложно. Потому может Цаллагов и потехничнее будет смотреться
Регистрация: 2.09.2013
№13 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 11:12) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Romgus
А техника у него, пожалуй, примерно на уровне Смольникова

unamused
Регистрация: 5.05.2009
№12 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 10:56) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romgus
Цитата: Skyline
а Зырянов как приходил в зенит. был что ли суперталантом?или перспективным? все зависит от самого игрока. да ипрогресировать в Зените у него будет возможностей поболее. нежели в крыльях. ибо уровень общекоманндный выше

да я только рад буду, если Ибра заиграет) Пусть прогрессирует, работает. Есть пример Зырянова, есть и отрицательные типа Ткачука. Буду очень рад, если пойдёт по первому пути)

для начала надо что бы трансфер состоялся) а то пока что шкуру не убитого медведя делим)


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№11 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 10:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: vladdd
Я надеюсь, что он сможет вытеснить именно Смольникова. Все же Игорь слишком прямолинеен. Скорость, самоотдача, трудолюбие - да, есть. Но вот техника просто ужасна. А уж нестандартного хода в атаке ждать вообще не приходится.
А что у Цаллагова, на твой взгляд, в плане отбора, позиционной игры?

ну тут повторюсь - у него более-менее все качества на нормальном среднем уровне. Да, бывает забивают из-под него, бывает обыгрывают его, как тот же Смолов в августе, но это не бросается в глаза как слабое место. Я их выделить и не смог. Во всём есть куда прибавлять, во всём не идеален, но нигде не должен явно проседать. Думаю, нынешнему Анюкову он ни в чём, кроме опыта, не уступает. А техника у него, пожалуй, примерно на уровне Смольникова
Регистрация: 2.09.2013
№10 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 10:55) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romgus
о Смольникове

будем ждать.
думаю к началу второй части можно приурочить)


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№9 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 10:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Skyline
а Зырянов как приходил в зенит. был что ли суперталантом?или перспективным? все зависит от самого игрока. да ипрогресировать в Зените у него будет возможностей поболее. нежели в крыльях. ибо уровень общекоманндный выше

да я только рад буду, если Ибра заиграет) Пусть прогрессирует, работает. Есть пример Зырянова, есть и отрицательные типа Ткачука. Буду очень рад, если пойдёт по первому пути)
Регистрация: 2.09.2013
№8 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 10:48) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Romgus
Лучше Смольникова,

Я надеюсь, что он сможет вытеснить именно Смольникова. Все же Игорь слишком прямолинеен. Скорость, самоотдача, трудолюбие - да, есть. Но вот техника просто ужасна. А уж нестандартного хода в атаке ждать вообще не приходится.
А что у Цаллагова, на твой взгляд, в плане отбора, позиционной игры?
Регистрация: 5.05.2009
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 10:46) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romgus
ну Мак всё-таки футболист несколько другого уровня, игрок сборной, ярко проявлявший себя, в еврокубках поигравший

а Зырянов как приходил в зенит. был что ли суперталантом?или перспективным? все зависит от самого игрока. да ипрогресировать в Зените у него будет возможностей поболее. нежели в крыльях. ибо уровень общекоманндный выше


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№6 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 10:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Skyline
Мака тоже брали как игрока ротации.

ну Мак всё-таки футболист несколько другого уровня, игрок сборной, ярко проявлявший себя, в еврокубках поигравший

Цитата: karfagen
давно уже перерос КС и не удивлюсь даже победы в конкуренции с тем кто, "обладает гораздо большей скоростью, лучшим дриблингом, кроссами", но почти год этого не показывающим.

да, о Смольникове я ещё напишу в другой статье)
Регистрация: 2.09.2013
№5 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 10:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
давно уже перерос КС и не удивлюсь даже победе в конкуренции с тем кто, "обладает гораздо большей скоростью, лучшим дриблингом, кроссами", но почти год этого не показывающим.


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№4 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 10:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: vladdd
Рома, и все же, заиграет в Зените? Твой прогноз. Все ж ты его, в силу своей прописки, знаешь лучше любого на этом сайте.

ну смотря что подразумевать под "заиграет". Я в принципе написал, что как игрока основы Зенита его не вижу, конкуренты на порядок сильнее. Может ли он играть лучше тех же Чернова и Юсупова? Определённо да. Лучше Смольникова, Кришито и Гарсии - нет
Регистрация: 2.09.2013
№3 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 10:36) #
  • -1
  •  (1)

Рома, и все же, заиграет в Зените? Твой прогноз. Все ж ты его, в силу своей прописки, знаешь лучше любого на этом сайте.
Регистрация: 5.05.2009
№2 Написал: safonas (Сегодня, 10:32) #
  • -1
  •  (3)

один лишь паспорт которого стоит где-то 1,5 ... вот так мы и развиваем наш футбол...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 10:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Мака тоже брали как игрока ротации.
Будем посмотреть.


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
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