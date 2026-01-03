Тарпищев рассказал, что помешало "Спартаку" в 2025 году

"Я считаю, что "Спартак" заслуживал гораздо большего в 2025 году. Однако было много тренерских ошибок, которые привели к тому, что имеем. Часто "Спартак" проигрывал первый тайм, и тренеры не всегда находили решение, как исправить положение", - приводит слова Тарпищева ТАСС.
В ноябре 2025 года московский "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера, Вадим Романов стал временно исполняющим обязанности главного тренера. По итогам 18 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.
По итогам сезона-2024/25 столичный клуб занял 4 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 57 баллов в 30 встречах.
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил игру московского "Спартака" в 2025 году.
