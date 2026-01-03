"Есть официальная процедура, есть регламент. Те, кто проводят соревнования, делают всё всегда по регламенту", - цитирует Алаева "Матч ТВ".
Напомним, что в 2025 году Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, забив в ее составе 31-й мяч.
В декабре Александр Кержаков опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент из письма ФИФА, в котором подтверждается "фактическое право на гол", забитый в товарищеском матче с Германией в июне 2005 года. Если этот мяч будет переписан с Андрея Аршавина на Кержакова, то он сравняется с Дзюбой по количеству забитых мячей за национальную команду.
Президент РПЛ высказался о споре Кержакова и Дзюбы за звание лучшего бомбардира сборной России
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о споре Александра Кержакова и Артема Дзюбы за звание лучшего бомбардира в истории сборной России.
Фото: РФС