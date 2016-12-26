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Филипп Будковский может перейти в "Уфу"

Нападающий "Анжи" и кандидат в сборную Украины Филипп Будковский может сменить команду.

Как сообщает "Динамомания", 24-летний форвард может пополнить состав другого клуба российской премьер-лиги "Уфы". В этом сезоне Будковский, арендованный у донецкого "Шахтера", провел за "Анжи" 19 матчей во всех турнирах, отличившись в них 5 забитыми мячами.
Теги: Уфа Анжи Трансферы
Вчера, 22:43
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