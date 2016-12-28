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Джанни Инфантино: большинство федераций одобряет идею расширения ЧМ

Глава международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что большинство футбольных федераций поддерживает идею расширения числа участников чемпионата мира.

"Подавляющее большинство федераций одобряет идею расширения числа участников чемпионата мира", - цитирует Инфантино Reuters.
Теги: Инфантино
Сегодня, 14:41
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 15:51) #
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Цитата: acetophenon
Джанни, большинство всегда неправо.

тихо ты, чем больше расширят, тем больше возможностей нашей сборной выходить на евро и чм)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 15:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Джанни, большинство всегда неправо.
Регистрация: 6.12.2014
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