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Джанни Инфантино: большинство федераций одобряет идею расширения ЧМ
Глава международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что большинство футбольных федераций поддерживает идею расширения числа участников чемпионата мира.
"Подавляющее большинство федераций одобряет идею расширения числа участников чемпионата мира", - цитирует Инфантино Reuters.
"Подавляющее большинство федераций одобряет идею расширения числа участников чемпионата мира", - цитирует Инфантино Reuters.
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