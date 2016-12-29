Хавьер Дзанетти получил награду за образцовый профессионализм

В рамках 11-й по счёту Dubai International Sports Conference которая прошла 27 и 28 декабря в ОАЭ состоялось вручение ряда наград известным персоналиям из мира футбола, сообщает официальный сайт "Интера".



Бывший футболист "Интера" Хавьер Дзанетти был удостоен награды Globe Player Career Award за образцовый профессионализм, примерное поведение на футбольном поле, а также спортивную лояльность. Награду Дзанетти получил из рук Мохамеда Аль Камали - главы оргкомитета конференции.