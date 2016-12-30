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Бывший вратарь "Рубина" возглавил "Нефтехимик"

Новым главным тренером футбольного клуба "Нефтехимик" назначен Юрий Уткульбаев, ныне возглавляющий "Актобе" из Казахстана.

За свою карьеру футболиста Юрий Уткульбаев на позиции вратаря выступал за миасский "УралАЗ", нижнекамский "Нефтехимик", тобольский "Иртыш" и казанский "Рубин".

ФК "Нефтехимик"
Теги: Нефтехимик
Сегодня, 10:59
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