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Геннадий Орлов: сказал "Уфе", что у Семака очень положительный имидж

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о том, почему посоветовал Сергея Семака на пост главного тренера "Уфы".

"В первую очередь, Семак - тренер на выданье, он готовился, чтобы стать главным тренером. В этой роли он уже побывал: вместе с Радимовым они возглавили "Зенит" после того, как от должности был отстранен Лучано Спаллетти. Они проиграли ЦСКА 0:1, очень здорово забил Миланов. Видно было, что команду Семак и Радимов организовали. Никакого хаоса на поле не было.

Думаю, назначение Семака все будут только приветствовать. Я об этом и сказал "Уфе": если возьмете Семака, увидите, каким будет отношение к нему. У Семака очень положительный имидж. В его взаимоотношениях с игроками я даже не сомневаюсь. Семак говорит и на французском, и, наверное, испанский понимает - с иностранцами проблем не будет.

О многом говорит и длительная игровая карьера Семака. Он долго режимил, держал себя в форме", - цитирует Орлова "Матч ТВ".
Теги: Орлов Семак Уфа
Сегодня, 15:45
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№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:55) #
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online

если б не гена, не видать уфе счастья sweat_smile
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:54) #
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назначение Семака все будут только приветствовать. Я об этом и сказал "Уфе":
каков Гена, а?! smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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