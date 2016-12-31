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Президент "Торино": мы не сможем выкупить Харта

Президент "Торино" Урбано Каиро сообщил, что клуб вряд ли выкупит вратаря Джо Харта у "Манчестер Сити".

"Мы бы с удовольствием приняли Харта, но его зарплата неподъёмная для "Торино", – цитирует Каиро Football Italia со ссылкой на La Stampa.

Напомним, Харт в текущем сезоне выступает за "Торино" на правах аренды.
Теги: Харт Торино
Сегодня, 17:16
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