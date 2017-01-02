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"Ливерпуль" упустил победу в Сандерленде, "Вест Бромвич" обыграл "Халл"
"Сандерленд" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче 20-го тура АПЛ.
Чемпионат Англии
20 тур
"Сандерленд" - "Ливерпуль" 2:2
Гол: Дефо, 30 (пен.), 85 (пен.) - Старридж, 25, Мане, 73
"Сандерленд": Манноне, ван Анхольт, Джилободжи, Лав, О'Ши, Ларссон, Родуэлл, Ндонг, Янузай (Хазри, 81), Борини, Дефо
"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен, Клайн, Клаван, Милнер (Морено, 46), Лаллана, Вейналдум (Ориги, 75), Джан, Старридж (Лейва, 82), Фирмино, Мане
Предупреждения: Родуэлл, 18, Милнер, 35, Ларссон, 54, Мане, 84
"Вест Бромвич Альбион" - "Халл Сити" 3:1
Голы: Снодграсс, 21, Брант, 49, Макаули, 62, Моррисон, 73
"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Доусон, Макаули, Эванс (Ньом, 30), Брант, Якоб, Флетчер, Моррисон, Шадли (Робсон-Кану, 62), Филлипс, Рондон (Макклин, 87)
"Халл Сити": Маршалл, Доусон, Дэвис (Хенриксен, 84), Магир, Эль-Мухамади, Клукас, Ливермор, Хаддлстоун, Снодграсс, Мбокани (Мэйсон, 65), Диоманде
Чемпионат Англии
20 тур
"Сандерленд" - "Ливерпуль" 2:2
Гол: Дефо, 30 (пен.), 85 (пен.) - Старридж, 25, Мане, 73
"Сандерленд": Манноне, ван Анхольт, Джилободжи, Лав, О'Ши, Ларссон, Родуэлл, Ндонг, Янузай (Хазри, 81), Борини, Дефо
"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен, Клайн, Клаван, Милнер (Морено, 46), Лаллана, Вейналдум (Ориги, 75), Джан, Старридж (Лейва, 82), Фирмино, Мане
Предупреждения: Родуэлл, 18, Милнер, 35, Ларссон, 54, Мане, 84
"Вест Бромвич Альбион" - "Халл Сити" 3:1
Голы: Снодграсс, 21, Брант, 49, Макаули, 62, Моррисон, 73
"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Доусон, Макаули, Эванс (Ньом, 30), Брант, Якоб, Флетчер, Моррисон, Шадли (Робсон-Кану, 62), Филлипс, Рондон (Макклин, 87)
"Халл Сити": Маршалл, Доусон, Дэвис (Хенриксен, 84), Магир, Эль-Мухамади, Клукас, Ливермор, Хаддлстоун, Снодграсс, Мбокани (Мэйсон, 65), Диоманде
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