Дэниэл Старридж получил травму в матче с "Сандерлендом"

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж получил травму в матче 20-го тура АПЛ против "Сандерленда" (2:2).



Англичанин из-за повреждения был заменён на 80-й минуте. О характере травмы и сроках восстановления будет объявлено позднее.