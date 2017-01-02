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Дэниэл Старридж получил травму в матче с "Сандерлендом"

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж получил травму в матче 20-го тура АПЛ против "Сандерленда" (2:2).

Англичанин из-за повреждения был заменён на 80-й минуте. О характере травмы и сроках восстановления будет объявлено позднее.
Теги: Старридж Ливерпуль Сандерленд
Сегодня, 21:44
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