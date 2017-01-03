Алан Смит назначен исполняющим обязанности главного тренера "Ноттс Каунти"

Экс-форвард "Лидса" и "Манчестер Юнайтед" Алан Смит назначен исполняющим обязанности главного тренера "Ноттс Каунти", который выступает во Второй Футбольной лиге Англии.



"Ноттс Каунти" занимает в данный момент 22-е место, находясь всего в одном пункте от зоны вылета.