Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Алан Смит назначен исполняющим обязанности главного тренера "Ноттс Каунти"

Экс-форвард "Лидса" и "Манчестер Юнайтед" Алан Смит назначен исполняющим обязанности главного тренера "Ноттс Каунти", который выступает во Второй Футбольной лиге Англии.

"Ноттс Каунти" занимает в данный момент 22-е место, находясь всего в одном пункте от зоны вылета.
Сегодня, 16:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.