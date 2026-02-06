Дуран успешно прошел медосмотр в Санкт-Петербурге

"Дуран успешно прошел медосмотр в Петербурге.
Успел, правда, ненадолго окунуться в атмосферу зимней сказки нашего города. Скоро он вылетит на сбор к команде, остальные детали позже", - сообщили в пресс-службе "Зенита".
Напомним, вчера, 5 февраля, в СМИ появилась информация, что нападающий "Аль-Насра" Джон Дуран прилетел в Сакнт-Петербург.
В нынешнем сезоне Дуран выступал на правах аренды за "Фенербахче", за которой провел 21 матч, забил 5 голов и отдал 3 результативных паса. Права на 22-летнего форварда сборной Колумбии принадлежат саудовскому клубу "Аль-Наср".
Источник: "СЭ"