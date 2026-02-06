Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
Арсенал ТулаОтменён
ЦСКА
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
ДинамоЗавершен
Оренбург
5 - 1 5 1
БунедкорЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
ЗенитЗавершен

Дуран успешно прошел медосмотр в Санкт-Петербурге

Колумбийский форвард близок к переходу в "Зенит".
Фото: Getty Images
"Дуран успешно прошел медосмотр в Петербурге.

Успел, правда, ненадолго окунуться в атмосферу зимней сказки нашего города. Скоро он вылетит на сбор к команде, остальные детали позже", - сообщили в пресс-службе "Зенита".

Напомним, вчера, 5 февраля, в СМИ появилась информация, что нападающий "Аль-Насра" Джон Дуран прилетел в Сакнт-Петербург.

В нынешнем сезоне Дуран выступал на правах аренды за "Фенербахче", за которой провел 21 матч, забил 5 голов и отдал 3 результативных паса. Права на 22-летнего форварда сборной Колумбии принадлежат саудовскому клубу "Аль-Наср".

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится