Официально: Роналду пропустит вторую подряд игру "Аль-Насра"

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду не примет участия во втором подряд матче команды из-за бойкота.

Фото: Getty Images

Форвард продолжает протестовать против политики Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), который, по его мнению, не оказывает "Аль-Насру" такой поддержки, как принципиальным конкурентам команды.



Сегодня, 6 февраля, команда Роналду сыграет дома с "Аль-Иттихадом". Встреча стартует в 20:30 мск. На данный момент "Аль-Наср" с 46 очками располагается на 3 месте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии. "Аль-Иттихад" с 34 баллами занимает 7 место.