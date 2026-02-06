Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
Арсенал ТулаОтменён
ЦСКА
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
ДинамоЗавершен
Оренбург
5 - 1 5 1
БунедкорЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
Зенит2 тайм

Официально: Роналду пропустит вторую подряд игру "Аль-Насра"

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду не примет участия во втором подряд матче команды из-за бойкота.
Фото: Getty Images
Форвард продолжает протестовать против политики Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), который, по его мнению, не оказывает "Аль-Насру" такой поддержки, как принципиальным конкурентам команды.

Сегодня, 6 февраля, команда Роналду сыграет дома с "Аль-Иттихадом". Встреча стартует в 20:30 мск. На данный момент "Аль-Наср" с 46 очками располагается на 3 месте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии. "Аль-Иттихад" с 34 баллами занимает 7 место.

