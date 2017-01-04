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Иван Новосельцев: многие удивились, зачем это надо: "У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!" (видео)
Защитник «Зенита» и сборной России Иван Новосельцев рассказал, почему вместо пляжей Мальдивских островов поехал заниматься с индивидуальным тренером во Францию.
– Когда вы стали практиковать занятия в отпуске?
– В отпуске я всегда стараюсь поддерживать игровую форму. Мы снимаем площадку и играем с друзьями в футбол. Я бегаю, хожу заниматься на турники и брусья. В этом году моя жена (Катерина Кейру – прим.) спросила: «Есть ли в футболе практика индивидуальных тренировок за границей в тех странах, где лучшие школы футбола?» Потому что в баскетболе это распространенное явление. Я ответил, что не слышал о таком.
Мы стали узнавать, делал ли кто-то из футболистов что-то подобное. Оказалось, что никто из российских игроков не прибегал к такой практике. По крайней мере, нам не удалось ничего узнать об этом. Катя помогла мне найти тренера, мы решили поехать. Тренировки были во Франции.
– Самые сложные условия, в которых вы тренировались на отдыхе?
– Сложных условий не было. Весь тренировочный процесс был подстроен под меня. Время начала тренировок и их интенсивность были расписаны тренером, но мы могли их корректировать, увеличивать или снижать интенсивность, добавлять еще одну тренировку.
– Вы отрабатывали прием мяча и удар. Больше всего над этим сейчас работали?
- Может быть, по видео, которые я выкладывал в инстаграм, казалось, что отрабатываю именно это. Но в целом я больше внимания уделял моментам, относящимся к игре на моей позиции, имитации взаимодействий с моими партнерами, началу развития атаки под прессингом и тому подобное.
– Чего стоит избегать в таких тренировках?
– Этих тренировок нужно не избегать, а применять их. Таким образом футболист может попробовать на себе манеру игры в сильных европейских чемпионатах, отработать игровые моменты в более комфортной для себя обстановке и перенести это в собственную игру, тем самым повышая свой уровень.
– Что они дают? В чем их особенность?
– Как я сказал выше, они позволяют перенять видение и манеру игры топ-игроков из сильнейших чемпионатов мира.
– Вам кто-нибудь говорил, что вы ненормальный, раз так нагружаетесь в отпуске?
– Многие удивились, спрашивали, зачем мне это надо: «У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!» Но, как я уже говорил, всегда поддерживаю форму в отпуске, для меня важно расти и развиваться с каждым годом. Отдохнуть я еще успею.
– Андрей Лунев сказал, что вы всегда много работали. Самая продолжительная или напряженная тренировка в вашей жизни?
– Моя тренировка – это тренировка длиною в жизнь. Хочу добавить, что важно и нужно ехать к определенному тренеру, который целенаправленно занимается индивидуальным тренингом, проводит глубокий анализ игрока и действительно понимает, над чем надо работать, чтобы повысить его уровень.
ВИДЕО 1 - здесь
ВИДЕО 2 - здесь
Источник: "Матч ТВ"
– Когда вы стали практиковать занятия в отпуске?
– В отпуске я всегда стараюсь поддерживать игровую форму. Мы снимаем площадку и играем с друзьями в футбол. Я бегаю, хожу заниматься на турники и брусья. В этом году моя жена (Катерина Кейру – прим.) спросила: «Есть ли в футболе практика индивидуальных тренировок за границей в тех странах, где лучшие школы футбола?» Потому что в баскетболе это распространенное явление. Я ответил, что не слышал о таком.
Мы стали узнавать, делал ли кто-то из футболистов что-то подобное. Оказалось, что никто из российских игроков не прибегал к такой практике. По крайней мере, нам не удалось ничего узнать об этом. Катя помогла мне найти тренера, мы решили поехать. Тренировки были во Франции.
– Самые сложные условия, в которых вы тренировались на отдыхе?
– Сложных условий не было. Весь тренировочный процесс был подстроен под меня. Время начала тренировок и их интенсивность были расписаны тренером, но мы могли их корректировать, увеличивать или снижать интенсивность, добавлять еще одну тренировку.
– Вы отрабатывали прием мяча и удар. Больше всего над этим сейчас работали?
- Может быть, по видео, которые я выкладывал в инстаграм, казалось, что отрабатываю именно это. Но в целом я больше внимания уделял моментам, относящимся к игре на моей позиции, имитации взаимодействий с моими партнерами, началу развития атаки под прессингом и тому подобное.
– Чего стоит избегать в таких тренировках?
– Этих тренировок нужно не избегать, а применять их. Таким образом футболист может попробовать на себе манеру игры в сильных европейских чемпионатах, отработать игровые моменты в более комфортной для себя обстановке и перенести это в собственную игру, тем самым повышая свой уровень.
– Что они дают? В чем их особенность?
– Как я сказал выше, они позволяют перенять видение и манеру игры топ-игроков из сильнейших чемпионатов мира.
– Вам кто-нибудь говорил, что вы ненормальный, раз так нагружаетесь в отпуске?
– Многие удивились, спрашивали, зачем мне это надо: «У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!» Но, как я уже говорил, всегда поддерживаю форму в отпуске, для меня важно расти и развиваться с каждым годом. Отдохнуть я еще успею.
– Андрей Лунев сказал, что вы всегда много работали. Самая продолжительная или напряженная тренировка в вашей жизни?
– Моя тренировка – это тренировка длиною в жизнь. Хочу добавить, что важно и нужно ехать к определенному тренеру, который целенаправленно занимается индивидуальным тренингом, проводит глубокий анализ игрока и действительно понимает, над чем надо работать, чтобы повысить его уровень.
ВИДЕО 1 - здесь
ВИДЕО 2 - здесь
Источник: "Матч ТВ"
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