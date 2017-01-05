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"Ницца": мы не можем позволить себе трансфер Депая

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер рассказал, почему клуб не сможет купить вингера "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая.

"Мы наблюдали за ним, но заполучить его невероятно сложно. Стоимость Депая слишком высока для нас. "Манчестер Юнайтед" купил его за большие деньги и не станет отпускать его за низкую цену. Вряд ли в такой ситуации мы сможем конкурировать с другими претендентами", - цитирует Ривера Sky Sports.
Теги: Ницца Депай
Сегодня, 13:12
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6
(0)
№6 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 13:54) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: йцукенгшщзхъ
Цитата: maradona72
Цитата: йцукенгшщзхъ
Болелы Спартака - давай скинемся, нас 20 млн., каждый по баксу - и Депай наш!

Но как это все правильно организовать?

Сначала надо протрезветь!


Могу предложить свой банковский счет - по баксу с каждого и норм.
Регистрация: 7.06.2016
№5 Написал: пончевед (Сегодня, 13:39) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: йцукенгшщзхъ
Сначала надо протрезветь!

это ближе к 9-му числу...а до этого времени увести ведь могут!
Регистрация: 6.09.2011
№4 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 13:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: йцукенгшщзхъ
Сначала надо протрезветь!

Да, а то купим по пьяни каких-нить Страндбергов-Витиньев... С Кокориными и Лодыгиными... Пока пусть голубопульные покупают. Хотя они пока продают - видно, на опохмел не хватает stuck_out_tongue_winking_eye


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№3 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 13:27) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: йцукенгшщзхъ
Болелы Спартака - давай скинемся, нас 20 млн., каждый по баксу - и Депай наш!

Но как это все правильно организовать?

Сначала надо протрезветь!
Регистрация: 7.06.2016
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:23) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: йцукенгшщзхъ
Болелы Спартака - давай скинемся, нас 20 млн., каждый по баксу - и Депай наш!

Но как это все правильно организовать?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 13:21) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Болелы Спартака - давай скинемся, нас 20 млн., каждый по баксу - и Депай наш!
Регистрация: 7.06.2016
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