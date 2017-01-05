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"Ницца": мы не можем позволить себе трансфер Депая
Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер рассказал, почему клуб не сможет купить вингера "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая.
"Мы наблюдали за ним, но заполучить его невероятно сложно. Стоимость Депая слишком высока для нас. "Манчестер Юнайтед" купил его за большие деньги и не станет отпускать его за низкую цену. Вряд ли в такой ситуации мы сможем конкурировать с другими претендентами", - цитирует Ривера Sky Sports.
"Мы наблюдали за ним, но заполучить его невероятно сложно. Стоимость Депая слишком высока для нас. "Манчестер Юнайтед" купил его за большие деньги и не станет отпускать его за низкую цену. Вряд ли в такой ситуации мы сможем конкурировать с другими претендентами", - цитирует Ривера Sky Sports.
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