Главный тренер Хоакин Капаррос покинул "Осасуну"

"Осасуна" объявила об увольнении Хоакина Капарроса с поста главного тренера.



61-летний специалист проработал с командой всего 2 месяца. Напомним, "Осасуна" занимает последнее место в таблице чемпионата Испании.



До конца сезона руководить командой будет спортивный директор клуба Петар Васильевич, сообщается на официальном сайте команды.