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Главный тренер Хоакин Капаррос покинул "Осасуну"

"Осасуна" объявила об увольнении Хоакина Капарроса с поста главного тренера.

61-летний специалист проработал с командой всего 2 месяца. Напомним, "Осасуна" занимает последнее место в таблице чемпионата Испании.

До конца сезона руководить командой будет спортивный директор клуба Петар Васильевич, сообщается на официальном сайте команды.
Теги: Осасуна
Сегодня, 15:39
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