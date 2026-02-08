Матчи Скрыть

Экс-игрок "Локо" и "Ростова" Каньенда скончался. Известна причина - "Чемпионат"

Стала известна причина кончины бывшего игрока "Локомотива" и "Ростова" Исо Каньенды.
Фото: ФК "Ростов"
"Исо скончался от рака печени. Его похоронили 4 февраля 2026 года в Манчестере", - сказал брат футболиста Кристофер Каньенда "Чемпионату".

Ранее в СМИ появилась информация о кончине экс-футболиста, но в скором времени ее опровергло издание Luntha television.

Исо Каньенда выступал за "Ростов" и "Локомотив" в период с 2003 по 2008 год. Суммарно за два клуба нападающий провел 128 матчей, забил 22 гола и отдал 14 голевых передач. Последним клубом футболиста стал "Майти Уондерерс" из Малави.

