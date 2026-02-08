Футбольный агент объяснил, почему Дуран не сможет выиграть конкуренцию у Соболева

Футбольный агент Рамил Адигезалов ответил на вопрос, кто выиграет конкуренцию в "Зените" - Александр Соболев или Джон Дуран.

- Вполне возможно, что и проиграет. Соболев, думаю, больше намерен что-то доказывать в "Зените". Дуран, по моему мнению, едет просто, чтобы где-то до лета переждать. Время покажет, но я думаю, что у Дурана не получится в РПЛ, – приводит слова Адигезалова



Ранее сообщалось, что форвард саудовского "Аль-Насра" Джон Дюран в зимнее трансферное окно присоединится к петербургскому "



В зимнее трансферное окно сине-бело-голубые продали форварда Матео Кассьерру в "Атлетико Минейро" и обменяли нападающего Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.