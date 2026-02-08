Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 2 3 2
УрартуЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
ЕлимайЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
НавбахорЗавершен

Футбольный агент объяснил, почему Дуран не сможет выиграть конкуренцию у Соболева

Футбольный агент Рамил Адигезалов ответил на вопрос, кто выиграет конкуренцию в "Зените" - Александр Соболев или Джон Дуран.
Фото: Global Look Press
По мнению Адигезалова, Дуран может проиграть конкуренцию, потому что Соболев намерен доказывать в "Зените". Он считает, что у легионера не получится закрепиться в России.

- Вполне возможно, что и проиграет. Соболев, думаю, больше намерен что-то доказывать в "Зените".
Дуран, по моему мнению, едет просто, чтобы где-то до лета переждать. Время покажет, но я думаю, что у Дурана не получится в РПЛ, – приводит слова Адигезалова "Спорт День за Днем".

Ранее сообщалось, что форвард саудовского "Аль-Насра" Джон Дюран в зимнее трансферное окно присоединится к петербургскому "Зениту" на правах аренды. Ранее нападающий выступал за английскую "Астон Виллу" и турецкий "Галатасарай".

В зимнее трансферное окно сине-бело-голубые продали форварда Матео Кассьерру в "Атлетико Минейро" и обменяли нападающего Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится